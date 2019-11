Nowy katalog Jesień/Zima 2020. Zatrzymaj lato w swoich wnętrzach.

O ile letniej pogody nie uda się nam zatrzymać, o tyle możemy postarać się, by choć atmosfera lata została z nami na dłużej. Wystarczy, że udekorujemy swoje wnętrza dodatkami, które sprawią, że poczujemy się w nich przyjemnie zrelaksowani. Jak więc zatrzymać w swoich wnętrzach letni klimat? Podpowiedzi szukajcie w nowym katalogu Jesień / Zima marki Eurofirany. Pełen inspiracji jest dostępny do pobrania na stronie sklepu www.eurofirany.com.pl.

Nie rezygnuj z kolorów lata

Początek jesieni wcale nie oznacza, że w naszych wnętrzach od razu musi zrobić się ciemniej. Aby wystrój naszych wnętrz pozostał radosny, warto okrasić go letnimi kolorami. Świetnym pomysłem będą np. zasłony w kolorze żółci o musztardowym odcieniu. Z jednej strony wyrażą jesienne trendy, z drugiej sprawią, że wnętrze pozostanie rozświetlone i zachowa letni optymizm. Doskonale, w przypadku zasłon, sprawdzi się także orzeźwiający turkus. Jeżeli chodzi o dobór tkanin, teraz z powodzeniem możemy sięgać po nieco cięższe, grubsze materiały np. welwet. Soczyste, letnie kolory dodadzą im lekkości i świeżości. Różnorodne, energetyczne kolory i wzory możemy wykorzystać też do ożywienia naszej sypialni. Warto postawić tu na elegancką, zdobioną oryginalnym motywem pościel. Aby w sypialni wciąż panowała letnia energia, świetnym pomysłem okaże się pościel udekorowana botanicznymi motywami.

Zachowaj nadmorski klimat

Wracając do pracy czy wpadając w wir kolejnych domowych obowiązków, zwykle z rozrzewnieniem wspominamy urlopowy relaks. Lubimy wracać do zdjęć z wakacji i wracać myślami do przyjemnie spędzonych chwil w nadmorskich kurortach. Nie musimy rezygnować z takich obrazów. Widoki pięknych plaż i morskich krajobrazów możemy powiesić na ścianach w swoim mieszkaniu. Obrazy z pięknymi, letnimi pejzażami wspaniale udekorują wnętrze. Wprowadzą też do wnętrza spokój i błogi nastrój. Z kolei, jeśli jesteś entuzjastką egzotycznych podróży, postaw na fotografie lub obrazy z różnych stron świata. Etniczne trendy są teraz na topie, a taka dekoracja ścian będzie Ci przypominała o fantastycznych podróżach. Aranżację w stylu letnich rezydencji możesz osiągnąć też dzięki dodatkom takim jak figurki dekoracyjne czy poszewki na poduszki w marynistycznym stylu.

Dodaj wnętrzom nieco ciepła

Powrót po wakacjach to także dobry moment, aby zadbać szczególnie o to, by wnętrza były jak najbardziej przytulne. Poduszki dekoracyjne z puszystego futerka lub miękkiego i przyjemnego w dotyku welwetu, to będzie strzał w dziesiątkę. Jeśli chcesz, by wnętrze wyglądało przytulnie, a przy tym świeżo i subtelnie, sięgnij po takie w jasnych barwach. Możesz postawić też na ciągle modne motywy rodem z tropikalnej dżungli. Warto też zadbać o to, by w pomieszczeniach było jak najwięcej światła. Ładnie rozświetlone wnętrze nie dość, że wyda się optycznie większe i bardziej przestrzenne, to jeszcze poczujemy się w nim o wiele przyjemniej. To dobry moment, by wykorzystać dodatkowe źródła światła – lampy stołowe, lampki nocne czy nawet dekoracyjne girlandy świetlne. Nie dajmy się więc jesiennej aurze i zatrzymajmy lato – nie tylko w wystrojach swoich wnętrz.

