Eurofirany wprowadzają zakupy na raty! RRSO 0%.

Odkładanie funduszy do świnki skarbonki, aby móc kupić wymarzoną rzecz powoli odchodzi do lamusa. Coraz więcej dużych marek i producentów oferuje atrakcyjne warunki zakupów na raty. Jest to dużym udogodnieniem zwłaszcza w przypadku np. urządzania mieszkania czy domu lub przeprowadzania metamorfozy, kiedy do uzyskania zamierzonego efektu, potrzebujemy wszystkich elementów naraz. Mało praktyczne jest też odkładanie środków na produkt, który przypadł nam do gustu, ponieważ z uwagi na sezonowość kolekcji, może on zostać po prostu szybko wykupiony.

Zamiast urządzać mieszkanie lub dom po trochu, teraz w Eurofiranach można kupić wszystkie dodatki, meble i dekoracje, jakich potrzebujemy od razu, płacąc za nie w dogodnych ratach. Zasady są proste. W przypadku zakupów w salonie stacjonarnym, wystarczy wybrać produkty za minimum 300 zł i wraz z pomocą sprzedawcy wypełnić wniosek kredytowy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji banku i podpisaniu umowy o kredyt, można odebrać towar. Z kolei w sklepie online należy wybrać produkty do koszyka, zaznaczyć opcję płatności w ratach, a następnie przejść na stronę banku i wypełnić wniosek o kredyt. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, po zawarciu umowy o kredyt, w ciągu kilku dni paczka zostanie dostarczona pod wskazany adres.

Na raty można rozłożyć zakup wszystkich produktów i usług w wybranych salonach i sklepie online Eurofirany o łącznej wartości od 300 do 50 000 zł. Marka współpracuje z Santander Consumer Bankiem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.eurofirany.com.pl/raty/.

¹ Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji „10x0%” wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 30.03.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat miesięcznych 100 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 11 maja 2018r. do 30.06.2018r. Szczegóły w Regulaminie Promocji „10x0%” dostępnym na www.eurofirany.com.pl.