Marka Eurofirany przygotowała kolekcję idealną dla Ciebie. Kolekcja ELLA LINE to propozycja dla wszystkich, którzy kochają wnętrzarskie metamorfozy przeprowadzane niskim kosztem.

Z ELLA LINE urządzisz swoje pierwsze mieszkanie

Urządzenie swojego pierwszego mieszkania to nie lada wyzwanie. Jak bowiem pogodzić marzenie o pięknym, modnym wystroju własnych wnętrz z niewielkim budżetem? Teraz to możliwe. Specjaliści marki Eurofirany stworzyli kolekcję skrojoną na każdą kieszeń, która odzwierciedla najnowsze trendy. – Kupno swojego nowego mieszkania, czy budowa domu, to zawsze ogromny wydatek. Budżet przewidziany na wystrój jest więc zwykle mocno ograniczony. A to przecież właśnie dodatki i efektowne dekoracje tworzą klimat miejsca i nadają mu styl. To w głównej mierze od nich zależy, jak poczujemy się we własnych wnętrzach. Mając to na uwadze, postanowiliśmy stworzyć kolekcję, która z jednej strony będzie nowoczesna i piękna, z drugiej ekonomiczna. Produkty z kolekcji ELLA LINE pozwolą Ci urządzić stylowe, modne wnętrza i nie zrujnują Twojego portfela – opowiada dekoratorka marki Eurofirany, Joanna Dziedzic – Czulak.

Metamorfozy niskim kosztem

ELLA LINE to także doskonała propozycja dla wszystkich, którzy lubią częste metamorfozy swoich wnętrz. Zjawiskowe, nowoczesne dodatki to prosty sposób na szybkie odświeżenie wystroju i nadanie mu nowego, oryginalnego charakteru. ELLA LINE na pewno nie zawiedzie zwolenników nowoczesnych wnętrz. - Nasi projektanci czerpali inspiracje z najnowszych, światowych trendów. Kreatywne podejście do designu, wzory, które są na topie, modna paleta barw – to wszystko znajdziecie w najnowszej kolekcji marki Eurofirany. Aktualnie główną linię kolekcji stanowią piękne pościele w modnych wzorach i kolorach. Wkrótce jednak pojawią się inne dodatki z serii ELLA LINE. Dodatki, dzięki którym odmienisz swoje wnętrza, nadając im nowoczesnego charakteru – zapowiada dekoratorka.

Rozsądna cena i modny design – tak można krótko scharakteryzować najnowszą kolekcję marki Eurofirany. ELLA LINE z pewnością szybko zaskarbi sobie serca entuzjastów pięknych wnętrz i wielu zainspiruje do zmian.